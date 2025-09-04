九州の南で台風15号が発生しました。九州・四国・東海では、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。4日午前3時に、九州の南で台風15号が発生しました。台風は、4日夜にかけて、九州南部に近づき、その後、5日にかけて、西日本から東日本の南岸沿いを東よりに進む見込みです。今後の雨の予想です。西日本から東日本にかけて、活発な雨雲が次々と発生するおそれがあります。九州や四国、東海では、線