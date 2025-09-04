◇パ・リーグ日本ハム1−2ロッテ（2025年9月3日ZOZOマリン）日本ハムは、新庄流の起用も不発に終わった。前日に好機での見逃し三振で懲罰交代させた石井を「4番・二塁」で起用。「昨日の借りを返せ！」と期待を込めて送り出したが、2打数無安打に終わり「全然返してくれなかった。あそこで燃えないとね！」と苦笑いを浮かべた。種市に4安打1得点に抑えられて最下位のロッテに痛恨の黒星。首位・ソフトバンクに2ゲーム