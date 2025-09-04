ウクライナのゼレンスキー大統領、トランプ米大統領（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン、キーウ共同】トランプ米大統領は3日、ホワイトハウスで記者団に、ウクライナのゼレンスキー大統領と近く電話会談し、ウクライナとロシアの和平交渉を巡って対応を話し合うと明かした。4日にも欧州首脳を交えて実施する方向で、終戦後のウクライナへの安全の保証や対ロ制裁が議題となる。ゼレンスキー氏は4日、訪問先のパリで英仏独