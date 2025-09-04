糖尿病の治療薬を無許可で販売したとして、58歳の会社員の男が逮捕されました。愛知県あま市の会社員・三輪修嗣容疑者(58)は、今年3月から5月にかけ、医薬品を販売する許可がないにもかかわらず、知人女性2人に糖尿病の治療薬合わせて10本を3万円で販売した疑いが持たれています。警察によりますと、この治療薬にはインスリンの分泌を促して脂肪を分解する効果があり、三輪容疑者は『ダイエットに効く』などと誤った用途を謳