◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2025年9月3日みずほペイペイD）ソフトバンクの大関友久投手（27）は6回6安打1失点と粘り腰を見せ、チームトップの12勝目を挙げた。本拠地では今季9勝無敗と無敵だ。打線は2回に4番に入った中村晃外野手（35）の右翼線二塁打をきっかけに、今宮健太内野手（34）が2試合連続の決勝打を放つなど一挙5得点と圧倒。みずほペイペイドームでのオリックス戦は昨年7月26日以来以来12連勝と