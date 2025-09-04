ＪＲＡ競馬学校卒で来年３月デビューの新人騎手がゼロになることが３日、分かった。８２年にＪＲＡ競馬学校が開校して以来、騎手課程から新規騎手が誕生しないのは初めてとなる。同校の騎手課程では約３年間にわたり、騎手になるための専門的な指導を行っている。ところが、２３年に入学した４２期生（男女７人）は在学中に退学や留年が相次いだ。関係者によると４人が退学し、残る３人も進級できずに留年したため、来春のデビ