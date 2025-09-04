アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスに対し、直ちに人質全員を解放するよう改めて要求し、「そうすれば状況は急速に変わる」と訴えました。トランプ大統領は3日、「ただちに20人全員の人質を返すようハマスに伝えろ。2人でも5人でも7人でもない！」とSNSに投稿しました。そのうえで、「そうすれば状況は急速に変わる。終わりが来るだろう」と訴えました。パレスチナ自治区ガザをめぐっては、イ