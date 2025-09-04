女優の門脇麦とACEesの作間龍斗が出演するドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』が2026年春に放送・配信されることが4日、明らかになった。『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』同作は、月刊漫画誌『Kiss』(講談社)にて連載中の磯谷友紀氏の同名漫画が原作で、主人公の料理人・桑乃木いち日(くわのき・いちか)が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周(やまぐち・あまね)と政略結婚