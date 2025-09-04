牡羊座無意識レベルでの刷新が起こるとき心の奥深くで大きな変化が起こり、現実を大きく変えていく星回り。人によっては心を丸ごと洗濯機にかけ、痛みや未練、依存といったネガティブな感情をスッキリと洗い落とすような、爽快かつ大きな変化となるでしょう。誰にも打ち明けることができず、胸の中にしまったままになっていた感情も、この週が過ぎれば「言う必要はなかった」と心から納得できるのでしょう。心境が変われば連動して