長年の友人関係も、金銭が絡む「勧誘」をきっかけに一瞬で崩れ去ることがある。投稿を寄せた九州地方の40代男性（事務・管理／年収1000万円）は、学生時代から付き合いのある友人との間に起きた、信頼を覆すような出来事を振り返った。ある日友人から、「会わせたい人がいる」と誘われた。「誰に合わせるのか教えてくれなかったが、私が彼に女性を紹介したこともあったし社会人になっても遊んだりする関係だったため信用していた」