面接でひどい対応をしてくる企業は、たとえ合格でもこちらから願い下げだろう。投稿を寄せた埼玉県の20代男性は、以前遭遇した面接官のひどい言動を明かした。面接当日、男性は予定時間の5分前に到着した。しかし面接官が来たのは予定時間の10分後。挙げ句、謝罪の一言もなかったというから印象が悪い。そして面接が始まったと思えば、履歴書を見ながら一言目に「会社を辞めた理由は？」と切り出した。男性は率直に「倒産しました