買い物の際、店員からの何気ない一言にモヤっとした経験はないだろうか。投稿を寄せた東京都の40代女性（営業／年収600万円）は、都内の駅ビルに入っている人気アパレルショップでの出来事を振り返った。その日、女性はワンピースを購入しようと店を訪れ、若い女性店員に着丈などを質問した。汗が気になり試着を控えたため、「SかMどちらがいいか」サイズを確認したのだ。女性が自分のトップスを「Sサイズを着ています」と伝えたと