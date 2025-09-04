CUTIE STREET CUTIE STREETが、10月13日に神奈川県・ぴあアリーナMMで開催するツアー「CAN’T STOP CUTIE」千秋楽公演の模様が、Huluで独占生配信することが決定した。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEなどを世に送り出したKAWAII LAB.が手掛けるアイドルグループCUTIE STREET。昨夏のデビュー直後にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」がTikTok総再生回数66億回突破した。そんなアイドル界の“超新星” CUTIE