【オークランド近郊（米国）２日＝金川誉】日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、２１年東京五輪の３位決定戦で敗れ、国際Ａマッチでは４連敗中のメキシコに対し「僕たちの方が勝つ可能性が高い」と自信をみなぎらせた。ＦＩＦＡランキングでも１７位の日本を上回る１３位の格上を“踏み台”に、北中米Ｗ杯の優勝という目標へと勢いをつける。チームはこの日追加招集のＤＦ菅原由勢（２５）らも合流し、２７人がそろった。大言壮語