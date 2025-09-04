過去に全ポジションにわたって２２選手がつけている「５１」。現在は浅野翔吾の番号だ。２２年ドラフトで阪神と競合の末、巨人入りした浅野に用意された「５１」は、イチロー（マリナーズなど）の代名詞として広く知られるようになったナンバーだ。浅野にその番号が与えられた理由の一つには、高松商時代に同校に指導に訪れたイチロー氏から指導を受けたことにある。左右は違うが、同じ俊足巧打の外野手。「５１」には、球団