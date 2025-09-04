◆京成杯オータムハンデ追い切り（３日、栗東トレセン）サマーマイルシリーズ最終戦（第４戦）の第７０回京成杯ＡＨ・Ｇ３（６日、中山）で復活を狙うエリカエクスプレスが３日、絶好の動きを見せた。泉谷（レースは戸崎）が騎乗し、栗東・坂路を単走で５４秒１―１２秒３。馬なりのまま滑らかな加速で、申し分ない仕上がりだ。杉山晴調教師は「まとまってきているなと思います。体は少し増えていて、行儀も良くなっています」と