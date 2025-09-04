◆セントウルＳ追い切り(３日、美浦トレセン)４重賞の追い切りが３日、各地で行われた。サマースプリントシリーズ最終戦（第６戦）の第３９回セントウルＳ・Ｇ２（７日、阪神＝１着馬にスプリンターズＳへの優先出走権）は、トウシンマカオが美浦・坂路でダイナミックな動き。連覇＆重賞６勝目へ万全の態勢を整えた。リズムよく、力強く駆け上がった。トウシンマカオは朝一番の坂路に登場すると、単走でスタート。前半２ハロン