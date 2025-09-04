Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは３日、静岡県焼津市の専用グラウンドで公開練習。次節のホーム・大分戦（１３日）まで１０日あるため、須藤大輔監督はＧＫからのビルドアップやパスの連係に力を入れてトレーニングを行った。９月に入っても厳しい暑さは変わらないが、元気いっぱいなのがＦＷ中川風希だ。南国・沖縄の琉球でもプレーした経験があり、「特別な暑さ対策は？」という報道陣の質問に「メンタルです！」と笑顔で回答。「暑さを嫌