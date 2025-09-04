俳優・田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』（10月2日スタート毎週木曜後11：59）がこのほど、クランクインを迎えた。それに合わせ、場面写真が公開された。【写真】3人のアイドルを演じるトリプル主演たち今作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、遠藤かたる氏の『推しの殺人』が原作。ドラマ版では、オリジナル要素