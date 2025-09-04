GLAYがデビュー30周年を迎えたこの1年ほど、バンドとしても個々のメンバーとしても予想を超えるコラボレーションが次々と実現している。 （関連：小田和正、B'z、ENHYPEN JAY……GLAYが予想外のコラボを実現させてきた探究心） まず驚きをもって迎えられたのが、JIRO（Ba）による新バンド結成のニュースだ。インストゥルメンタルバンド・LITEのJunIzawa（Ba）と組んだその名もCONTRASTZ（コントラス