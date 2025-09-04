1973年創業のメガネスーパー。ロードサイド・路面店舗が8割弱を占める（記者撮影）【図表で見る】眼鏡業界は3強体制へ…業界の主なプレイヤーの業績規模一覧眼鏡業界についに再編の動きか。地殻変動の口火を切ったのは、眼鏡ブランド「Zoff」を展開するインターメスティックだった。9月2日、同社は「メガネスーパー」を展開するHorus HDの完全子会社化を発表した。10月1日に複数の投資ファンドやエムスリーからHorus HDおよび傘下