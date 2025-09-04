「北朝鮮」を渡航費5万円で体感。衝撃の光景（筆者撮影）【写真を見る】筆者が見た北朝鮮の風景はこんな感じ。現役ウーバー配達員で「肉体派ライター」の佐藤大輝氏が机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第6回は北朝鮮を体感する旅。ずっと行ってみたかった「日本から近くて遠すぎる国」40カ国以上を旅してきた筆者だが、実は28歳になるまで海外渡航経験は1回のみ。しかもその1回は自発的なものではなかった。17