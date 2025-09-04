火事があったのは、札幌市白石区本郷通2丁目南の4階建てのマンションです。9月3日午後10時まえ、マンションの住人から「自動火災報知器が鳴って4階で煙が出ている」と消防に通報がありました。この火事で、4階の部屋の内部が焼けて、およそ1時間半後に消し止められました。この部屋からは住民とみられる50代ぐらいの女性が救助されましたが、意識不明の重体ということです。他の部屋に住む50代の男性も逃げる際に転倒して頭をぶつ