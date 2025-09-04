大手芸能事務所「セント・フォース」への所属を発表した鈴木愛佳子(C)産経新聞社元女子ゴルファーの鈴木愛佳子が、9月4日までに自身のインスタグラムを更新。「〈ご報告〉」と題して、大手芸能事務所の「セント・フォース」に所属することを発表した。【画像】「可愛過ぎます」美女ゴルファーが笑顔満開の始球式実際の投稿鈴木は8月8月のプロ野球DeNA・巨人戦（横浜）で始球式に登場。背番号71で「CHIKAKO」と記されたユニホ