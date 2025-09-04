道路の路肩に落ちたワゴン車。車体の左側が大きく壊れてしまっています。事故があったのは、洞爺湖町成香の交差点で9月3日午後4時半ごろ、7人が乗ったワゴン車とダンプカーが衝突する事故がありました。消防によりますと、この事故でワゴン車に乗っていた10代後半から20代前半の男女5人が病院に搬送され、このうち4人が骨盤骨折や頭部外傷などの重傷で、1人が軽傷ということです。現場は信号機のない交差点で、ワゴン車側に