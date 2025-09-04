「登場曲が流れるなら？」の質問に2013年リリースの大人気ダンスビートを挙げた都玲華(C)Getty Images日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が9月4日までに公式インスタグラムを更新。同11日開幕の国内メジャー「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」（茨城県・大洗ゴルフ倶楽部茨城県）との連動企画で、「もしティーオフに登場曲が流れるなら？」をテーマにしたアンケートを実施。21歳の都玲華が、投稿された動画の中で回答している