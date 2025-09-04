室蘭市の小学校ではSTVのアナウンサーが子どもたちに地震の際に身を守る方法などについて伝えました。（竹井アナウンサー）「教室で地震が起きたとします。最初にみなさん何をしたらよいでしょか」（児童）「机の下に隠れる」「頭をこうやって」災害時に自分自身と大切な人を守ることのできる「防災リーダー」を育て、防災について楽しく学んでもらうことが狙いです。子どもたちは、助けを呼ぶときの大き