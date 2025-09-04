◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）大勢（巨）は今季４０ホールド（Ｈ）に到達。シーズン４０Ｈは昨年松山（中）４１Ｈ、桐敷（神）４０Ｈ以来、２４人目２８度目。巨人投手では（カッコ内はその年の登板数）１２年山口鉄也４４Ｈ（７２）１６年マシソン４１Ｈ（７０）１３年マシソン４０Ｈ（６３）２５年大勢４０Ｈ（５４）１６年マシソン以来、球団３人目４度目になる。ま