◇セ・リーグ中日5―2阪神（2025年9月3日バンテリンD）由伸＆朗希超え！9回から登板した中日・松山が、1回無失点、1奪三振でリーグ単独トップの38セーブ目を挙げ、日本人投手最長記録となる26イニング連続奪三振をマークした。「サファテさんの数字が目標なので44イニング連続（奪三振）を目指してやっていきます」。本拠地のマウンドに仁王立ちした。先頭・坂本はフォークで空振り三振。その後2与四球で1死一、二塁を招