◇セ・リーグ中日5―2阪神（2025年9月3日バンテリンD）待望の一発だ。6回先頭、中日・石川昂が今季初本塁打となる左越えソロを放ち、「何とか対応できました。チームに貢献できてうれしいです」。不振で6月17日に出場選手登録を抹消。この日、2カ月半ぶりに1軍昇格して即スタメン起用され、期待に応えた。今季12球団の開幕4番では最遅1号。井上監督は「本人もホッとしたと思う」と、飛躍を期待した。