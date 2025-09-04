◇セ・リーグ広島2―1DeNA（2025年9月3日マツダ）広島は3安打での勝利の裏でミスが目についた。2回無死一塁で佐々木がヒットエンドランの初球ストライクを空振りし、スタートを切っていた一塁走者・菊池が憤死（記録は盗塁死）。2―1と逆転した5回1死一塁では前川がけん制でつり出され（同）、8回無死一塁でも代走・羽月がけん制死した。新井監督は「選手はよく頑張っているけど、こんな野球をやっていたらCSに出られ