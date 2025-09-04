あいちフィナンシャルグループが、リサーチ＆コンサルティング専門の会社の業務を10月1日付で開始します。会社名は「栄町リサーチ＆コンサルティング」で、名古屋市立大学データサイエンス学部とも連携し、M＆A業務で銀行が保有するデータから経済動向を把握するなど、より充実したサービスを提供していくとしています。外部から高度な知識を持つ人材の採用も進め、2030年度に100人規模