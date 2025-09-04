９月３日朝、北海道小樽市で軽ワゴン車が信号待ちをしていたパトカーに追突する事故がありました。パトカーに乗っていた男性警察官が体の痛みを訴え病院に搬送されています。後部座席のガラスが割れ、車体が大きくゆがんだパトカー。事故があったのは小樽市長橋２丁目付近です。午前９時半ごろ、７０代の女性が運転する軽ワゴン車が、信号待ちをしていたパトカーに追突しました。この事故で、パトカӦ