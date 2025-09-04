NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.97（-1.62-2.47%） 今週末７日に石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国の会合を控えて、主要産油国が追加増産を検討していると伝わったことが重し。この会合における生産枠の据え置きが期待されていたことから失望売りが強まった。ＯＰＥＣプラスの中核国は日量２２０万バレルの自主減産を９月で解消することですでに合意していることから、生産枠を引き上げる場合、