NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3635.50（+43.30+1.21%） 金１２月限は続伸。時間外取引は、米関税の不透明感などを受けて押し目を買われたが、買い一巡後は上げ一服となった。欧州時間に入ると、ドル安を受けて堅調となった。日中取引では、予想以下の米求人件数やドル安を受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS