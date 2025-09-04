NY株式3日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均45271.23（-24.58-0.05%） S＆P5006448.26（+32.72+0.51%） ナスダック21497.73（+218.10+1.02%） CME日経平均先物42145（大証終比：+135+0.32%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続落。ただ、ＩＴ・ハイテク株は買いが膨らみ、ナスダックは大幅高となった。アルファベット傘下のグーグルの反トラスト訴訟を巡る米連邦裁判