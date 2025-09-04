米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.617（-0.023） 米10年債4.219（-0.043） 米30年債4.900（-0.062） 期待インフレ率2.406（-0.012） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、この日公表された７月分の米求人件数を受けて米１０年債利回りは下げに転じた。米求人件数は７１８万人と下方修正された前回分の７３５万人から減少した。一部では増加するのではとの見方も出て