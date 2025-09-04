【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続落し、前日比24.58ドル安の4万5271.23ドルで取引を終えた。米国の雇用情勢への懸念が強まり、売り注文が優勢だった。朝方発表された米雇用関連の統計は、市場予想を大幅に下回る内容だった。売り一巡後は、米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げへの観測が強まったことから、下げ幅が縮小した。ハイテク株主体のナスダック総合指数は反