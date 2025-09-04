【ニューヨーク＝小林泰裕】３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２４・５８ドル安の４万５２７１・２３ドルだった。売り買いが交錯し、小幅な値動きがとどまた。３日に発表された米国の求人件数が市場予想を下回り、労働市場が冷え込みつつあるとの懸念が強まった。一方で、グーグルの検索サービスを巡る反トラスト法（独占禁止法）訴訟で、米連邦地裁が２日、グーグルに「クローム」の売却な