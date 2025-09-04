4日午前5時31分ごろ、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奄美大島近海で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、鹿児島県の瀬戸内町です。【各地の震度詳細】■震度2□鹿児島県瀬戸内町■震度1□鹿児島県奄美市天城町伊仙町気象庁の発表