◇セ・リーグヤクルト3−5巨人（2025年9月3日京セラD）ヤクルトは、村上がリーグ4位タイとなる15号ソロも、連敗で自力CSの可能性が消滅。今季限りで退任する高津監督は「これだけうまくいかないことがたくさんあるので、勝ちに結びつかなかった」と総括した。初回にランバートが先頭から2者連続を含む3四球と4安打などで4失点。2―5の8回、大勢からバックスクリーンに特大弾を放った村上は、高津監督について「今、一言