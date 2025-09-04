◇セ・リーグ巨人5−3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人・岡本が4試合ぶりに4番に復帰し3安打2打点をマークした。2―0の初回無死三塁から左越え適時二塁打。2回は左前打、4回も中前適時打を放ち、今季5度目の猛打賞に「打てて良かった。勝てて良かった」と振り返った。8回にフォークで空振り三振に倒れた際、5月に肘のじん帯を痛めた左手だけでフォロースルー。患部を気にするそぶりを見せ、9回の守備から退いた。