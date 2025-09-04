3日（水）、有明アリーナで「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」が行われ、男子日本代表は男子ブルガリア代表にセットカウント3-2（25-18、23-25、21-25、25-17、15-10）で勝利した。 世界選手権前に4試合の壮行試合を行う日本。2日（火）のブルガリアとの初戦に勝利していた日本は、2セット目以降調子を落としたものの、4セット目からは途中出場組の躍動もあり逆手