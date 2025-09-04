◇セ・リーグ巨人5−3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）球団初の30ホールドトリオが誕生した。5―2の7回に巨人・田中瑛が登板し、1回無安打無失点に抑えて30ホールド目。「いい場面で使ってもらっているだけでありがたい。投げやすい環境をコーチ含めつくってくれている。その積み重ねの結果」と感謝した。8回に登板した大勢は1回1失点で40ホールドを達成。既に30ホールドの中川を含めて同一シーズン3人の30ホールド到