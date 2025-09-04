◇パ・リーグ西武11−6楽天（2025年9月3日楽天モバイル）西武の5年目22歳の山村が初の4打点で2連勝に導き、4位・楽天に1・5ゲーム差とした。初回2死一、二塁で早川の初球144キロ直球を捉え、右翼席に2号3ラン。3回1死一、二塁ではカーブに反応して中前適時打を放ち「ホームランを打つとチームも乗れるので、いいところで打てて良かった」と胸を張った。東海大相模から20年ドラフト3位。松井稼頭央前監督や浅村の入団時