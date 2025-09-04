DeNAは3日、宮崎敏郎内野手（36）が午前中に広島市内の病院で「右膝後十字じん帯部分損傷」の診断を受けたと発表した。前日の広島21回戦（マツダ）の打席で右膝を負傷し、7回の守備から交代していた。プロ13年目の今季も主力として95試合、打率・277、6本塁打、39打点。三浦監督は「ここまでもチームのためによくやってくれていた」と無念の表情を浮かべた。全治には1カ月以上かかることから、今季中の復帰は絶望的とみら