2軍調整中の巨人・田中将大がイースタン・リーグのヤクルト戦に先発して5回2安打無失点と好投した。勝てば日米通算200勝を達成した8月28日の広島戦で2回5失点。2敗目を喫し、翌29日に出場選手登録を抹消された。中5日の登板で、直球は最速146キロを計測。スプリットなどの変化球も低めに集めて4三振を奪い「良かったんじゃないですか。テーマにしていたことをマウンドの上でやることができた」と振り返った。