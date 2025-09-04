◎広島県出身のDeNA・森原。マツダでの試合前に大勢のファンからサインを求められる人気ぶりに「（実家の）近所の子供たちが来ていたんで…」。それでもうれしいサイン攻めです。◎1軍初昇格したロッテ・アセベドは日本での生活について尋ねられ「もう日本人です。あと言語は話せないだけで、もう日本人です」。熱い気持ちが伝わってきました。◎DeNA・平良は「脱水症状対策」について「試合中に辛いものを食べるといいそう