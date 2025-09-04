◇セ・リーグ巨人5−3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）【記者フリートーク】2年目ながら巨人・泉口は「職人気質」が漂う男だ。常に冷静。「一定のマインドで毎打席、毎試合臨んでいければいい結果につながると思う」と心がける。だからこそルーティンもつくらない。「面倒くさがり屋ということもあるけど“あれやらなくちゃ”ってなる方が僕には合ってない」と言った。今夏初出場した球宴でも「普段と違うプレーはしない