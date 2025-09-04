◇セ・リーグ巨人5−3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）セ・リーグでは50日ぶりの「3割打者」の復活だ。巨人・泉口友汰内野手（26）が3日のヤクルト戦で初回に先制の決勝三塁打を放つなど3安打で2連勝に貢献した。4試合ぶりの3番起用に応え、14試合連続安打で打率・300に上げてリーグトップにも浮上。3安打2打点の4番・岡本和真内野手（29）とともに打線をけん引した。継続してきたことが形になって表れた。泉口の快音が